Bestemmia e squalifica in Serie A | nuova bufera sull’Inter

squalifica per espressione blasfema ha riacceso la polemica sui casi – simili e diversi allo stesso tempo – dei due giocatori dell’Inter, Lautaro Martinez e Yann Bisseck. Il primo ha patteggiato una multa, dopo che aveva dichiarato di non aver mai Bestemmiato al termine del derby d’Italia con la Juventus dello scorso 16 febbraio, il secondo era a rischio squalifica per una presunta Bestemmia durante Inter-Roma di domenica scorsa. Ma nel dispositivo di oggi del Giudice sportivo non c’è stata alcuna menzione dell’accaduto.Bestemmia e squalifica in Serie A: nuova bufera sull’Inter (AnsaFoto) – Calciomercato.itSu X si è rianimata la discussione dopo la notizia che, per espressione blasfema, è stato sospeso per un turno un altro giocatore di Serie A. 🔗 Calciomercato.it - Bestemmia e squalifica in Serie A: nuova bufera sull’Inter “Proferito un’espressione blasfema, infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”. La nota nel dispositivo del Giudice sportivo riaccende la polemica sui casi Lautaro e BisseckLaper espressione blasfema ha riacceso la polemica sui casi – simili e diversi allo stesso tempo – dei due giocatori dell’Inter, Lautaro Martinez e Yann Bisseck. Il primo ha patteggiato una multa, dopo che aveva dichiarato di non aver maito al termine del derby d’Italia con la Juventus dello scorso 16 febbraio, il secondo era a rischioper una presuntadurante Inter-Roma di domenica scorsa. Ma nel dispositivo di oggi del Giudice sportivo non c’è stata alcuna menzione dell’accaduto.inA:(AnsaFoto) – Calciomercato.itSu X si è rianimata la discussione dopo la notizia che, per espressione blasfema, è stato sospeso per un turno un altro giocatore diA. 🔗 Calciomercato.it

