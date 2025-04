Bestemmia durante il minuto di silenzio per Papa Francesco in Frosinone-Spezia | scatta la multa

minuto di raccoglimento per ricordare Papa Francesco, morto lo scorso 21 aprile all’età di 88 anni. Se praticamente ovunque c’è stato grande rispetto da parte di tutti i presenti negli stadi, così non è stato a Frosinone. Nel minuto di silenzio prima della partita dello stadio Benito Stirpe tra i padroni di casa e lo Spezia dello scorso 25 aprile, conclusasi 2-2, un tifoso dei liguri ha urlato una Bestemmia.L’espressione blasfema, nel silenzio generale, è stata sentita da tutti i presenti sugli spalti e una volta terminato il minuto di raccoglimenti i tifosi locali hanno indirizzato una serie di sonori fischi verso la curva del settore ospiti. L’episodio, ovviamente, non è passato inosservato nemmeno al giudice sportivo che ha quindi provveduto a multare la società dello Spezia per 5mila euro. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Bestemmia durante il minuto di silenzio per Papa Francesco in Frosinone-Spezia: scatta la multa Nell’ultima giornata di tutti i campionati di calcio in Italia si è tenuto undi raccoglimento per ricordare, morto lo scorso 21 aprile all’età di 88 anni. Se praticamente ovunque c’è stato grande rispetto da parte di tutti i presenti negli stadi, così non è stato a. Neldiprima della partita dello stadio Benito Stirpe tra i padroni di casa e lodello scorso 25 aprile, conclusasi 2-2, un tifoso dei liguri ha urlato una.L’espressione blasfema, nelgenerale, è stata sentita da tutti i presenti sugli spalti e una volta terminato ildi raccoglimenti i tifosi locali hanno indirizzato una serie di sonori fischi verso la curva del settore ospiti. L’episodio, ovviamente, non è passato inosservato nemmeno al giudice sportivo che ha quindi provveduto are la società delloper 5mila euro. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

