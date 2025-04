Bestemmia durante il minuto di silenzio per Papa Francesco in Frosinone-Spezia | scatta la multa

Papa Francesco, scomparso lo scorso 21 aprile all’età di 88 anni. durante l’ultima giornata di tutti i campionati di calcio in Italia, è stato osservato un minuto di silenzio in tutti gli stadi, ma allo stadio Benito Stirpe di Frosinone il rispetto per la commemorazione è stato violato da un gesto inaccettabile.Leggi anche: Papa Francesco, ecco come lo descriveva il presidente argentino Javier Milei: “Un imbecille! Rappresenta il male sulla terra”L’urlo durante il silenzioPoco prima del fischio d’inizio tra Frosinone e Spezia, gara disputata il 25 aprile e conclusasi sul punteggio di 2-2, un tifoso della squadra ospite ha urlato una Bestemmia nel silenzio generale dell’impianto. Un gesto che ha immediatamente attirato l’attenzione e l’indignazione dei presenti, rompendo il clima di raccoglimento previsto per onorare la memoria del Pontefice argentino, spentosi pochi giorni prima. 🔗 Thesocialpost.it - Bestemmia durante il minuto di silenzio per Papa Francesco in Frosinone-Spezia: scatta la multa Un episodio di blasfemia ha turbato il raccoglimento in memoria di, scomparso lo scorso 21 aprile all’età di 88 anni.l’ultima giornata di tutti i campionati di calcio in Italia, è stato osservato undiin tutti gli stadi, ma allo stadio Benito Stirpe diil rispetto per la commemorazione è stato violato da un gesto inaccettabile.Leggi anche:, ecco come lo descriveva il presidente argentino Javier Milei: “Un imbecille! Rappresenta il male sulla terra”L’urloilPoco prima del fischio d’inizio tra, gara disputata il 25 aprile e conclusasi sul punteggio di 2-2, un tifoso della squadra ospite ha urlato unanelgenerale dell’impianto. Un gesto che ha immediatamente attirato l’attenzione e l’indignazione dei presenti, rompendo il clima di raccoglimento previsto per onorare la memoria del Pontefice argentino, spentosi pochi giorni prima. 🔗 Thesocialpost.it

