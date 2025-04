Bestemmia contro Maometto 13 drusi uccisi in Siria

contro i drusi: 13 persone sono morte negli scontri durante le violenze nel sobborgo di Jaramana 🔗 Imolaoggi.it - “Bestemmia contro Maometto”, 13 drusi uccisi in Siria Una furia collettiva ha scatenato l'assalto: 13 persone sono morte negli scontri durante le violenze nel sobborgo di Jaramana 🔗 Imolaoggi.it

Ne parlano su altre fonti

L'audio con una bestemmia contro Maometto e la furia collettiva: 13 morti in Siria - Una nuova, terribile, ondata di violenza settaria è esplosa in Siria dopo la circolazione di un audio in cui un druso avrebbe imprecato contro il profeta Maometto. La notizia ha generato una furia collettiva che ha scatenato un assalto contro i drusi: 13 persone sono morte negli scontri nati... 🔗today.it

Ascolti tv venerdì 21 marzo: Rai1 vince la prima serata con The Voice Senior (24%) contro Le onde del passato (13,2%) su Canale5 - Ascolti tv venerdì 21 marzo 2025: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 21 marzo 2025? Su Rai 1 è andato in onda The Voice Senior. Su Rai 2 Dicono di te. Su Rai 3 Newsroom. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Le onde del passato. Su Italia 1 Aftermath – La trappola. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 21 marzo 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. 🔗tpi.it

Presunta bestemmia di Lautaro, nessun dubbio sulla sua presenza nella partita contro il Napoli: il motivo - L’edizione odierna de TuttoSport riporta quanto raccolto da Il Messaggero riguardo la possibile squalifica di Lautaro Martinez per la bestemmia nella gara contro i bianconeri. Ecco quanto evidenziato, sottolineando che il calciatore prenderà parte alla partita contro il Napoli. “Secondo quanto raccolto da Il Messaggero, l’indagine per la presunta bestemmia di Lautaro Martinez sarebbe ancora […] L'articolo Presunta bestemmia di Lautaro, nessun dubbio sulla sua presenza nella partita contro il Napoli: il motivo proviene da DailyNews24. 🔗dailynews24.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

L'audio con una bestemmia contro Maometto e la furia collettiva: 13 morti in Siria; A 13 anni bestemmia: condannato a 10 anni di carcere. In Nigeria si può (anche senza legge); “Io sono Ahmed, non Charlie. E quelle vignette su Maometto sono come bestemmie”; L' audio con una bestemmia contro Maometto e la furia collettiva | 13 morti in Siria. 🔗Approfondimenti da altre fonti

L'audio con una bestemmia contro Maometto e la furia collettiva: 13 morti in Siria - La diffusione di una imprecazione ha scatenato un assalto contro i drusi a Jaramana, provocando nuovi timori di violenza settaria in un Paese già lacerato ... 🔗today.it