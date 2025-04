Berrettini si ritira a Madrid ancora un problema agli addominali

Madrid, 29 aprile 2025 – Ennesimo stop per Matteo Berrettini. Il tennista romano si è ritirato dal torneo Masters 1000 di Madrid, interrompendo dopo un'ora di gioco il match dei sedicesimi di finale contro Daper. Berrettini ha dichiarato il forfait dopo il primo set perso al tie break 7-6(2). Il motivo è ancora una volta un infortunio agli addominali, anche se, pare di lieve entità. A suggerire che si tratti di questo tipo di problema è stato subito Draper: "Matteo ha detto che si sentiva tirare gli addominali", le sue parole ai giornalisti. E in effetti già nel primo turno Berrettini aveva accusato qualche fastidio. "Rischiavo seriamente di farmi male"Più tardi il romano conferma: "Ho voluto provare a giocare nonostante il problemino dell'altro giorno – scrive in una nota – perché questi due giorni di riposo mi hanno aiutato a scaricare un po' la zona dell'addome, che era molto carica e contratta".

