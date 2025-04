Berrettini si ritira a Madrid ancora un infortunio agli addominali

Madrid, 29 aprile 2025 – Ennesimo stop per Matteo Berrettini. Il tennista romano si è ritirato dal torneo Masters 1000 di Madrid, interrompendo dopo un'ora di gioco il match contro Daper. Il britannico guidava il primo set per 7-6 quando Berrettini ha dichiarato il forfait. Il motivo sarebbe ancora una volta un infortunio agli addominali, non sappiamo di quale entità. A suggerire che si tratti di questo tipo di problema è stato proprio Draper a fine match: "Matteo ha detto che si sentiva tirare gli addominali", ha detto ai giornalisti. L'addome è il tallone d'Achille del 28enne: problemi muscolari in questa zona l'hanno costretto più volte ad abbandonare il campo. Avanza invece Lorenzo Musetti che ha battuto Tsitsipas in due set. Notizia in aggiornamento

