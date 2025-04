Berrettini si avvicina a Draper e gli annuncia il ritiro Jack svela tutto | “So come si sente”

Berrettini si è ritirato dopo aver perso il primo set contro Draper. Una scelta figlia dell'infortunio agli addominali che lo ha tormentato durante la sfida. 🔗 Matteosi è ritirato dopo aver perso il primo set contro. Una scelta figlia dell'infortunio agli addominali che lo ha tormentato durante la sfida. 🔗 Fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Niente semifinale per Berrettini: a Doha vince in rimonta l’inglese Draper - Il cammino di Berrettini a Doha si ferma ai quarti di finale, ma il suo torneo rimane comunque positivo, con una storica vittoria su Djokovic al primo turno. Di fronte al suo tifoso speciale, Valentino Rossi, quattro volte campione di MotoGP in Qatar, il romano si arrende con il punteggio di 4-6 6-4 6-3 in due ore e 20 minuti all’inglese Jack Draper, attualmente n.15 del mondo, che lo batte per la seconda volta (dopo la finale di Stoccarda 2024). 🔗thesocialpost.it

Berrettini esce ai quarti a Doha: Draper rimonta e vince - Doha, 21 febbraio – Si ferma contro Jack Draper ai quarti di finale la corsa di Matteo Berrettini al Qatar Open, torneo Atp 500 sul cemento che aveva visto il romano battere Novak Djokovic all’esordio. Nella sfida fra giganti a Doha, con il servizio a farla da padrone, prevale il potente inglese col punteggio di 4-6, 6-4, 6-3 in poco più di due ore di gioco. Draper, ora neo numero 14 al mondo, esce alla distanza, forte di un servizio che cresce col passare dei game. 🔗sport.quotidiano.net

LIVE Berrettini-Draper, ATP Doha 2025 in DIRETTA: l’azzurro in campo dopo Alcaraz-Lehecka - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:58 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE testuale di Berrettini-Draper. Appena iniziato sul Centrale il match tra lo spagnolo Alcaraz ed il ceco Lehecka, al termine del quale toccherà al romano. A più tardi! Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del quarto di finale dell’ATP 500 di Doha tra Matteo Berrettini ed il britannico Jack Draper. 🔗oasport.it

Cosa riportano altre fonti

Berrettini si avvicina a Draper e gli annuncia il ritiro, Jack svela tutto: So come si sente. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Berrettini si ritira durante il match contro Draper: problemi fisici per l'azzurro, Internazionali d'Italia a rischio - Matteo Berrettini alza bandiera bianca e saluta Madrid per l'ennesimo problema fisico. Dopo il primo set contro Jack Draper, vinto 7-6 al tie-break dal britannico, il tennista azzuro ha deciso ... 🔗msn.com

Atp 1000 Madrid, Berrettini si ritira dopo un set dopo aver lottato alla pari con Draper - Ancora problemi all’addome e Matteo Berrettini è costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Madrid dopo un set contro lo statunitense Jack Draper nel terzo ... 🔗msn.com

Blackout a Madrid, annullati i match di Musetti-Tsitsipas e Berrettini-Draper oggi: cosa è successo - Grande giornata di tennis per gli italiani, due super sfide nel terzo turno del Masters 1000 di Madrid: Matteo Berrettini sfida Draper, vincitore dell'Atp di Barcellona in finale contro ... 🔗ilmessaggero.it