Berrettini infortunio e ritiro a Madrid | ansia per gli Internazionali

Internazionali di Roma 🔗 Ilgiornale.it - Berrettini, infortunio e ritiro a Madrid: ansia per gli Internazionali Il riacutizzarsi di un problema addominale ha costretto il tennista romano a ritirarsi dopo il primo set della gara contro Jack Draper: quali sono le sue condizioni e i rischi per glidi Roma 🔗 Ilgiornale.it

Berrettini si ritira a Madrid, ancora un infortunio agli addominali - Madrid, 29 aprile 2025 – Ennesimo stop per Matteo Berrettini. Il tennista romano si è ritirato dal torneo Masters 1000 di Madrid, interrompendo dopo un’ora di gioco il match contro Daper. Il britannico guidava il primo set per 7-6 quando Berrettini ha dichiarato il forfait. Il motivo sarebbe ancora una volta un infortunio agli addominali, non sappiamo di quale entità. A suggerire che si tratti di questo tipo di problema è stato proprio Draper a fine match: "Matteo ha detto che si sentiva tirare gli addominali”, ha detto ai giornalisti. 🔗sport.quotidiano.net

