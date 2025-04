Berrettini-Draper | orario precedenti e dove vederla in tv

Berrettini scende in campo a Madrid. Il tennista azzurro affronta oggi, martedì 29 aprile, l'inglese Jack Draper nel terzo turno del Masters 1000. In palio, quindi, ci sono gli ottavi di finale, con Berrettini, oggi numero 31 del mondo, che ha già battuto lo statunitense Marcos Giron, mentre Draper, sesto dell ranking.

