Berrettini-Draper oggi in tv ATP Madrid 2025 | orario nuovo programma streaming

oggi, martedì 29 aprile, in programma la sfida di terzo turno del Masters1000 di Madrid tra Matteo Berrettini e Jack Draper. Il confronto era originariamente previsto ieri, ma l’enorme blackout che ha coinvolto la penisola iberica e parte della Francia ha portato all’annullamento dello schedule di ieri nella sua quasi totale interezza.La partita è prevista sul campo-3 e questo potrebbe essere un indizio su quello che potrebbe accadere prima dell’inizio della sfida. Berrettini, infatti, è alle prese con infortunio agli addominali dopo il successo contro l’americano Marco Giron. Una problematica che potrebbe aggravarsi nel caso in cui l’azzurro decidesse di giocare quest’oggi.È pensiero un po’ di tutti gli addetti ai lavori che Matteo decida di non competere quest’oggi, per preservarsi in vista dell’impegno a Roma e ancor di più al Roland Garros. 🔗 Oasport.it - Berrettini-Draper oggi in tv, ATP Madrid 2025: orario, nuovo programma, streaming , martedì 29 aprile, inla sfida di terzo turno del Masters1000 ditra Matteoe Jack. Il confronto era originariamente previsto ieri, ma l’enorme blackout che ha coinvolto la penisola iberica e parte della Francia ha portato all’annullamento dello schedule di ieri nella sua quasi totale interezza.La partita è prevista sul campo-3 e questo potrebbe essere un indizio su quello che potrebbe accadere prima dell’inizio della sfida., infatti, è alle prese con infortunio agli addominali dopo il successo contro l’americano Marco Giron. Una problematica che potrebbe aggravarsi nel caso in cui l’azzurro decidesse di giocare quest’.È pensiero un po’ di tutti gli addetti ai lavori che Matteo decida di non competere quest’, per preservarsi in vista dell’impegno a Roma e ancor di più al Roland Garros. 🔗 Oasport.it

Su altri siti se ne discute

Calendario ATP Madrid 2025 oggi: orari 23 aprile, ordine delle partite, tv, streaming - Continua il gran ballo di Madrid, a oltre 650 metri sul livello del mare, per il secondo Masters 1000 sulla terra rossa nonché quarto in generale, corrispondente anche al quinto WTA 1000 stagionale e primo, in questo caso, sul mattone tritato. Oggi si completano i primi turni femminili e iniziano quelli maschili. Se tra le donne, salvo ripescaggi, non ci sarà nessuna presenza azzurra oggi, tra gli uomini ce ne sono tre da registrare. 🔗oasport.it

Atp Montecarlo 2025, oggi Musetti-Tsitsipas: orario e dove vederla in tv - E’ il giorno della sfida Musetti-Tsitsipas all’Atp di Montecarlo 2025. Oggi, venerdì 11 aprile, l’azzurro sarà in campo contro il tennista greco nella gara valida per i quarti di finale del “Rolex Monte-Carlo Masters”, primo Masters 1000 sulla terra battuta della stagione in corso al Country Club nel Principato di Monaco. Atp Montecarlo 2025, oggi Musetti-Tsitsipas: orario e dove vederla in tv La sfida tra Lorenzo Musetti, che agli ottavi ha vinto il derby italiano contro Berrettini, e Stefanos Tsitsipas per un posto in semifinale sarà la quarta e ultima partita in programma oggi sul campo ... 🔗lapresse.it

Atp Montecarlo 2025, oggi 3 italiani in campo: orario e dove vederlo in tv - Il torneo Atp di Montecarlo 2025 oggi, lunedì 7 aprile, entra nel vivo con le partite del primo turno del tabellone maschile. Tre gli italiani in campo: sul Rainier III, dove il programma inizia alle ore 11, Lorenzo Musetti contro il cinese Yunchaokete Bu è il secondo incontro e Fabio Fognini contro l’argentino Francisco Cerundolo è il quarto; sul Court Des Princes, con inizio sempre alle ore 11, Matteo Berrettini contro l’argentino Mariano Navone è il terzo incontro in programma. 🔗lapresse.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Berrettini-Draper oggi, Atp Madrid 2025: a che ora e dove vederla in diretta; Blackout a Madrid, annullati i match di Musetti-Tsitsipas e Berrettini-Draper oggi: cosa è successo; Berrettini-Draper, dove vedere il match oggi all'Atp Madrid e gli altri italiani; Berrettini-Draper all'Atp Madrid, dove vedere in tv e streaming. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Berrettini-Draper oggi in tv, ATP Madrid 2025: orario, nuovo programma, streaming - Oggi, martedì 29 aprile, in programma la sfida di terzo turno del Masters1000 di Madrid tra Matteo Berrettini e Jack Draper. Il confronto era ... 🔗oasport.it

Berrettini-Draper e Musetti-Tsitsipas, dove vedere i match oggi all'Atp Madrid - Dopo il rinvio per il blackout in Spagna e Portogallo, Matteo Berrettini va a caccia degli ottavi di finale contro Jack Draper, l'amico di Sinner, con cui ha sempre perso. Per Musetti c'è Tsitsipas ... 🔗corriere.it

LIVE Berrettini-Draper, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: match cancellato, un vantaggio per il romano? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.40 Da capire se questo ulteriore giorno di riposo consentirà a Berrettini di smaltire il problema fisico e ... 🔗oasport.it