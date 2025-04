Bernardo Del Lungo nuovo coordinatore del presidio territoriale Fiorentina Sud Chianti di Confindustria

Bernardo Del Lungo il nuovo coordinatore del presidio territoriale Fiorentina Sud Chianti di Confindustria Toscana Centro e Costa.Ad affiancare Bernardo Del Lungo (Antinori) alla guida del presidio territoriale per il prossimo biennio saranno i due vice coordinatori Roberta Cenci (Compagnia del Vino) e Fabio Targi (Pan Urania).Eletti anche i nuovi membri del comitato di presidio che sono Silvia Donnini (Carapelli), Leonardo Mariotti (La Dolciaria), Leonardo Gheri (Gheri Costruzioni), Luca Cetoloni (Fiorentini Firenze), Monica Rigacci (Laika). Del Comitato di presidio fa parte Brando Bigazzi (TWS) in rappresentanza della piccola industria insieme alla vice coordinatrice Roberta Cenci.Un comparto variegato e rappresentativo, dal punto di vista produttivo, quello del presidio territoriale Fiorentina Sud Chianti di Confindustria Toscana Centro e Costa che comprende le imprese dei territori dei comuni di San Casciano Val di Pesa, Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti, Impruneta. 🔗 SAN CASCIANO VAL DI PESA – ÈDelildelSuddiToscana Centro e Costa.Ad affiancareDel(Antinori) alla guida delper il prossimo biennio saranno i due vice coordinatori Roberta Cenci (Compagnia del Vino) e Fabio Targi (Pan Urania).Eletti anche i nuovi membri del comitato diche sono Silvia Donnini (Carapelli), Leonardo Mariotti (La Dolciaria), Leonardo Gheri (Gheri Costruzioni), Luca Cetoloni (Fiorentini Firenze), Monica Rigacci (Laika). Del Comitato difa parte Brando Bigazzi (TWS) in rappresentanza della piccola industria insieme alla vice coordinatrice Roberta Cenci.Un comparto variegato e rappresentativo, dal punto di vista produttivo, quello delSuddiToscana Centro e Costa che comprende le imprese dei territori dei comuni di San Casciano Val di Pesa, Barberino Tavarnelle, Greve in, Impruneta. 🔗 Corrieretoscano.it

