Bergamo ricorda Papa Francesco | lunedì 5 maggio un Consiglio comunale straordinario

Bergamo Elena Carnevali, la Presidente Romina Russo e il Vescovo Francesco Beschi. 🔗 Ecodibergamo.it - Bergamo ricorda Papa Francesco: lunedì 5 maggio un Consiglio comunale straordinario IL RICORDO. Una commemorazione aperta a tutta la cittadinanza, in Aula consiliare a Palazzo Frizzoni. Interverranno la sindaca diElena Carnevali, la Presidente Romina Russo e il VescovoBeschi. 🔗 Ecodibergamo.it

Il Vescovo di Bergamo ricorda Papa Francesco: «Sempre vicino alla gente, un segno di speranza per tutto il mondo» - Video - IL RICORDO. Lo speciale di Bergamo Tv con il ricordo di Papa Francesco nelle parole di monsignor Beschi. Il dialogo con il direttore de L’Eco di Bergamo, Alberto Ceresoli. 🔗ecodibergamo.it

Veglie di preghiera e messe: la comunità di Latiano ricorda Papa Francesco - LATIANO - Alle ore 20.30 di oggi, presso la chiesa Madre di Latiano, alla vigilia dei funerali che si svolgeranno domani, a Roma, si svolgerà una veglia di preghiera in suffragio di Papa Francesco. Tre sante messe, mentre nella capitale si celebrano i novendiali (nove giorni di messe in... 🔗brindisireport.it

Papa Francesco, l’Argentina ricorda e prega il suo Pontefice - Non solo gli argentini in Italia, tutta l’Argentina ricorda e prega per il suo Papa. Servizio di Clara Iatosti The post Papa Francesco, l’Argentina ricorda e prega il suo Pontefice first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Bergamo ricorda Papa Francesco: lunedì 5 maggio un Consiglio comunale straordinario - Bergamo si prepara a rendere omaggio a Papa Francesco con un Consiglio comunale straordinario, convocato per lunedì 5 maggio alle ore 18 nell’Aula consiliare di Palazzo Frizzoni. Un momento di ... 🔗ecodibergamo.it

Bergamo, messa in ricordo di papa Francesco, «La gioia del Vangelo il suo dono più grande» - Mercoledì 23 aprile 2025, nella basilica di Sant'Alessandro in Colonna, a Bergamo, la messa in ricordo di papa Francesco, presieduta dal vescovo di Bergamo. «La gioia del Vangelo, è il grande dono del ... 🔗ecodibergamo.it

A Bergamo Consiglio Comunale Straordinario per ricordare Papa Francesco - La morte di Papa Francesco ha rappresentato una grande perdita non solo per il mondo cattolico ma anche per il mondo laico. Papa Francesco ha saputo parlare all’umanità intera con parole e gesti ... 🔗bergamonews.it