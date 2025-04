Bergamo celebra la Giornata internazionale della danza

Bergamo. La 37^ edizione di FDE Festival danza Estate segna un cambiamento importante nella sua storia: abbandonerà il suo consueto periodo di svolgimento (maggio giugno) per spostarsi a fine estate, tra il 28 agosto e il 14 settembre.FDE accoglierà il pubblico sul finire dell'estate con grandi novità che contribuiscono ad avvalorare il ruolo del festival come uno dei più significativi nel settore nazionale e nel palinsesto di eventi cittadini. Ecco qualche anticipazione.Per il trienno 20252027 la compagnia mi di Michele Di Stefano, coreografo insignito con il Leone D'argento alla Biennale danza di Venezia, sarà compagnia partner di Festival danza Estate. Per la prima volta, il Festival collaborerà con una compagnia in modo continuativo, sviluppando una visione progettuale condivisa, orientata al coinvolgimento del territorio.

