Bere champagne protegge il cuore dall’arresto cardiaco | l’inaspettato legame suggerito da uno studio

champagne e vino bianco potrebbe ridurre il rischio di arresto cardiaco, in contrasto con studi precedenti che suggeriscono che l’alcol, anche in piccole quantità, possa comportare rischi per la salute cardiovascolare. Ancora poco chiari i meccanismi sottostanti, ma il risultato implicherebbe che gli effetti dei prodotti della vinificazione siano più complessi di quanto finora ritenuto. 🔗 Il consumo moderato die vino bianco potrebbe ridurre il rischio di arresto, in contrasto con studi precedenti che suggeriscono che l’alcol, anche in piccole quantità, possa comportare rischi per la salute cardiovascolare. Ancora poco chiari i meccanismi sottostanti, ma il risultato implicherebbe che gli effetti dei prodotti della vinificazione siano più complessi di quanto finora ritenuto. 🔗 Fanpage.it

Su altri siti se ne discute

Il vino protegge il cuore? Ecco perché non credere a chi dice che fa bene alla salute - Un bicchiere di vino ai pasti protegge davvero la salute cardiovascolare? Bufale. Lo dice la letteratura scientifica. Se l’importanza dell’acqua per la salute di uomini e donne a ogni età è ormai universalmente riconosciuta, anche se troppo spesso trascurata, esiste ancora molta confusione quando si parla di alcol. Per anni si è diffusa l’idea che un bicchiere di vino al giorno possa avere effetti benefici sulla salute, specialmente sul cuore, ma oggi questa teoria è stata ampiamente smentita. 🔗iodonna.it

C’è un numero di passi al giorno che protegge il cuore (e non si tratta di 10mila) - Lo suggerisce un nuovo studio pubblicato sulla rivista scientifica JAMA Cardiology: in media, 3.600 passi al giorno a un ritmo normale riducono del 26% il rischio di insufficienza cardiaca nelle donne sopra i 60, le più colpite dalla condizione.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Giornata Mondiale della salute orale: ecco perché curarsi i denti protegge anche il cuore - Il 20 marzo si celebra la Giornata Mondiale della Salute Orale, un’occasione per sensibilizzare sulla cura dei denti e prevenire le malattie di denti e gengive. Ma non solo. «La salute orale è essenziale non solo per il benessere della bocca, ma anche per mantenere la salute di tutto l’organismo, prevenire malattie metaboliche, oncologiche e cardiovascolari», spiega il Dottor Nunzio Tagliavia, Odontoiatra e Medico Estetico, socio dell’Istituto Agorà di Milano e membro di Miodottore. 🔗iodonna.it

Su questo argomento da altre fonti

Bere champagne “protegge” il cuore dall’arresto cardiaco: l’inaspettato legame suggerito da uno studio; Dalle zampe di gallina una cura per il cuore. 🔗Ne parlano su altre fonti