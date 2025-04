Benevento seduta a porte aperte | buone notizie da Nardi e Meccariello

seduta settimanale a porte aperte per il Benevento che oggi pomeriggio si è allenato all'Antistadio Imbriani in vista del debutto nei playoff contro la Juventus Next Gen. Assenti l'estremo difensore Nunziante, Carfora e Manconi mentre Capellini e Acampora hanno prima svolto un lavoro di attivazione muscolare per poi raggiungere la palestra. Presente insieme al gruppo il difensore Meccariello che potrebbe anche essere convocato per la gara di domenica così come Oukhadda che non è sceso in campo a Giugliano. La buona notizia, poi, è la presenza di Nardi che ha svolto anche degli esercizi con il pallone proseguendo il suo percorso di recupero dopo l'infortunio al ginocchio. L'ex Reggiana, anche se con cautela, ha partecipato alla partitella muovendosi abbastanza bene.

Benevento, fissata dopo un mese una nuova seduta a porte aperte - Tempo di lettura: < 1 minutoDopo l’interruzione del silenzio stampa, in casa giallorossa si ritorna all’antico anche per quanto riguarda l’accesso dei tifosi all’Imbriani. La società ha annunciato una seduta a porte aperte. La prima da quando mister Pazienza ha sostituito Auteri sulla panchina della Strega. Questa la nota della società: “Il Benevento Calcio comunica che mercoledì 5 marzo p.v., sarà possibile assistere dagli spalti dell’Antistadio “Carmelo Imbriani” alla seduta pomeridiana dei giallorossi in programma alle ore 15:30?. 🔗anteprima24.it

FOTO/ Benevento, seduta a porte aperte: Auteri prova a stimolare l’attacco - Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta a porte aperte questa mattina all’Antistadio Imbriani dove il Benevento ha proseguito la sua marcia di avvicinamento alla sfida di domenica a Cerignola. Hanno lavorato a parte Ferrara e Tosca. Il primo sta proseguendo il suo programma di recupero dopo l’infortunio muscolare accusato lo scorso 9 febbraio mentre per il centrale difensivo mancino non dovrebbe essere nulla di grave anche se le sue condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni. 🔗anteprima24.it

FOTO/ Benevento, seduta a porte aperte all’Imbriani: out Lanini, aggregato un centrocampista della Primavera - Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta a porte aperte questo pomeriggio per il Benevento che si allenato sul prato dell’Antistadio Imbriani davanti a circa un centinaio di tifosi. Assente Lanini, alle prese con una botta ad un dito del piede: le sue condizioni saranno rivalutate domani con mister Pazienza che spera di averlo a disposizione domenica pomeriggio nel derby contro la Casertana. Non si è allenato Agazzi mentre Pinato, Ferrara e Meccariello hanno svolto solo lavorio differenziato. 🔗anteprima24.it

