Benevento designato un fischietto giovane per il debutto nei playoff contro la Juve NG

Tempo di lettura: < 1 minutoSarà il giovane fischietto emiliano Edoardo Gianquinto, 29 anni, al suo terzo anno nella Can di Serie C, a dirigere domenica al "Ciro Vigorito" il match Benevento-Juventus Next Gen, primo turno dei playoff. Si tratta, come detto, di un direttore di gara estremamente giovane ma che gode già di grande fiducia in ambito arbitrale. Ha un solo precedente con la Strega che risale allo scorso ottobre quando ha arbitrato i giallorossi nello 0-0 sul campo del Messina.A coadiuvare il fischietto emiliano saranno gli assistenti Giuseppe Lipari di Brescia e Edoardo Maria Brunetti di Milano. Quarto ufficiale Fabrizio Ramondino di Palermo. Al Var ci sarà Giacomo Camplone, Avar Leonardo Mastrodomenico di Matera.Fonte foto sezione Aia Parma

