Belve stasera su Rai 2 con Francesca Fagnani | anticipazioni e ospiti prima puntata di martedì 29 aprile 2025

martedì 29 aprile 2025, grande ritorno su Rai 2 di Belve, il programma di interviste ideato e condotto dalla giornalista Francesca Fagnani. Tra le novità c'è anche l'arrivo di un spin-off intitolato "Belve Crime", che esplorerà il lato oscuro della cronaca. Vediamo insieme chi saranno gli ospiti che si alterneranno nello studio di Rai 2 per rispondere alle domande irriverenti della conduttrice durante la prima puntata di stagione che andrà in onda questa sera.

Belve con Francesca Fagnani su Rai 2: anticipazioni e ospiti 29 aprile 2025

Belve, il seguitissimo format di interviste in onda su Rai 2, e con al centro domande pungenti, avrà come ospiti della prima puntata tre grandi personalità di spicco. Gli ospiti che si siedano sul bollente sgabello per rispondere alle domande, anche irriverenti della Fagnani questa settimana saranno: Marcell Jacobs, Sabrina Impacciatore e Nathalie Guetta.

