Liberoquotidiano.it - Belve, Nathelie Guetta sconvolge la Fagnani: "Su chi ho fatto un pensierino"

Nella nuova stagione dic’è subito un personaggio interessante e sfaccettato e che davanti alle domande di Francesca, soprattutto, si è mostrato con sincerità e non con plastica retorica, come qualcuno purtroppo ha. Lei è Nathalie, attrice e circense francese naturalizzata italiana, nota al pubblico televisivo italiano soprattutto per il ruolo storico della perpetua Natalina nella serie televisiva Don Matteo e, infine, sorella del politico Bernarde sorellastra del noto deejay David, avuto dal padre in seconde nozze.Sullo sgabello più noto di Rai 2, l’attrice parte subito a razzo con una confessione choc: "Non è una battuta, davvero mi dispiace non essere stata più zoc***la, la zoc***la che è in me era minuscola, era pochissima, quindi collegata con l’aggressività. 🔗 Liberoquotidiano.it