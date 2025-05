Belve 2025 stasera la prima puntata con Sabrina Impacciatore | Orario e ospiti

stasera, martedì 29 aprile 2025, alle 21:20 circa su Rai 2, la nuova edizione di Belve, il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani, pronta come sempre ad interfacciarsi con i vari ospiti in studio. In questo inedito ciclo di puntate chi si sottopone alle domande dirette della giornalista? E in scaletta sono previsti oppure no altri momenti più estemporanei?Leggi anche: Belve lascia Rai2 per Nove? Fagnani chiude l’ultima puntata con saluti sibilliniBelve 2025, gli ospiti della prima puntata di staseraAd inaugurare la prima puntata di Belve 2025 in tv questa sera, 29 aprile, sono tre ospiti: due attrici ed un campione sportivo. In studio arrivano infatti Sabrina Impacciatore, Nathalie Guetta e Marcell Jacobs.Salvo sorprese, l’ordine di scaletta scelto per l’inedito tris di interviste in prima serata dovrebbe essere il seguente: dapprima Jacobs (non a caso su X il campione anticipa: «si comincia con me»), poi Impacciatore ed infine Guetta («non nascere zoc**la è una specie di handicap», le sue parole). 🔗 Apmagazine.it - “Belve 2025”, stasera la prima puntata con Sabrina Impacciatore | Orario e ospiti Comincia, martedì 29 aprile, alle 21:20 circa su Rai 2, la nuova edizione di, il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani, pronta come sempre ad interfacciarsi con i variin studio. In questo inedito ciclo di puntate chi si sottopone alle domande dirette della giornalista? E in scaletta sono previsti oppure no altri momenti più estemporanei?Leggi anche:lascia Rai2 per Nove? Fagnani chiude l’ultimacon saluti sibillini, glidelladiAd inaugurare ladiin tv questa sera, 29 aprile, sono tre: due attrici ed un campione sportivo. In studio arrivano infatti, Nathalie Guetta e Marcell Jacobs.Salvo sorprese, l’ordine di scaletta scelto per l’inedito tris di interviste inserata dovrebbe essere il seguente: dapJacobs (non a caso su X il campione anticipa: «si comincia con me»), poied infine Guetta («non nascere zoc**la è una specie di handicap», le sue parole). 🔗 Apmagazine.it

Belve 2025, chi sono gli ospiti di stasera? Ecco chi intervista Francesca Fagnani nella prima puntata - Torna su Rai 2 uno dei programmi più taglienti e seguiti della televisione italiana: Belve. Con il suo stile diretto e senza sconti, Francesca Fagnani riporta in prima serata il talk-show che negli anni ha saputo distinguersi per l’intensità dei confronti e la profondità delle interviste. In questa nuova edizione del 2025, composta da cinque puntate, la formula resta fedele all’originale: tre ospiti a serata, domande scomode, risposte senza filtri. 🔗donnapop.it

