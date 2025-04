Belve 2025 | quante puntate durata e quando finisce

Belve 2025: quante puntate, durata e quando finisce

quante puntate sono previste per Belve 2025? La nuova edizione dello show condotto da Francesca Fagnani, che vede grandi personaggi del mondo dello spettacolo e non solo raccontarsi in maniera inedita tramite le sue graffianti interviste, è composta da cinque puntate. Un'edizione che ci accompagnerà fino a quasi fine maggio, per un programma ormai cult di Rai 2, che va in onda in prima serata a partire dal 29 aprile 2025 alle ore 21.20. In tutto come detto sono previste 5 puntate. L'ultima è previste per il 27 maggio. Ecco la programmazione completa (potrebbe variare).

Prima puntata: 29 aprile 2025
Seconda puntata: 6 maggio 2025
Terza puntata: 13 maggio 2025
Quarta puntata: 20 maggio 2025
Quinta puntata: 27 maggio 2025

durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Belve 2025? Ogni puntata del programma, come nelle scorse edizioni, durerà circa due ore, dalle ore 21,20 alle ore 23,20 (pause pubblicitarie incluse).

