Belve 12 si inizia | ma quanto potrà ancora andare avanti il programma di Francesca Fagnani?

Francesca Fagnani torna questa sera in tv con la 12esima edizione di Belve e i primi tre ospiti di stagione, ovvero Sabrina Impacciatore, Marcell Jacobs e Nathalie Guetta. Un format, quello ideato da Fagnani, a lungo rimasto di nicchia, nella cosiddetta 'bolla social', per poi esplodere in prime time e diventare appuntamento irrinunciabile della seconda rete, con tutte le conseguenze dettate dall'usura del caso. Perché continuare ad intervistare tre ospiti a puntata riuscendo a mantenere alto l'interesse, il contenuto, la ferocia, tramutando il tutto in "notiziabilità", è più facile . 🔗 Movieplayer.it - Belve 12, si inizia: ma quanto potrà ancora andare avanti il programma di Francesca Fagnani? Cominciano a scarseggiare gli ospiti realmente interessanti da intervistare, con la nascita dello spin-off Crime ad anticipare una potenziale staffetta con il format 'classico'. 12 edizioni, 63 puntate e 138 intervistati dal 2018 ad oggi.torna questa sera in tv con la 12esima edizione die i primi tre ospiti di stagione, ovvero Sabrina Impacciatore, Marcell Jacobs e Nathalie Guetta. Un format, quello ideato da, a lungo rimasto di nicchia, nella cosiddetta 'bolla social', per poi esplodere in prime time e diventare appuntamento irrinunciabile della seconda rete, con tutte le conseguenze dettate dall'usura del caso. Perché continuare ad intervistare tre ospiti a puntata riuscendo a mantenere alto l'interesse, il contenuto, la ferocia, tramutando il tutto in "notiziabilità", è più facile . 🔗 Movieplayer.it

Quando inizia Belve 2025 con Francesca Fagnani: la data della prima puntata e gli ospiti - Belve torna su Rai 2, dalle 21.20, da martedì 22 aprile 2025. Francesca Fagnani nel video promo è con Sabrina Impacciatore, ospite della nuova edizione.

