Belluno rifiuta il pagamento elettronico e non registra il cliente | gestore di hotel denunciato dalla Polizia

gestore di Belluno denunciato per omissione: rifiutava pagamenti elettronici e non comunicava le generalità dei clienti. 🔗 Notizie.virgilio.it - Belluno, rifiuta il pagamento elettronico e non registra il cliente: gestore di hotel denunciato dalla Polizia Undiper omissione:va pagamenti elettronici e non comunicava le generalità dei clienti. 🔗 Notizie.virgilio.it

Belluno, rifiuta il pagamento elettronico e non registra il cliente: gestore di hotel denunciato dalla Polizia - Un gestore di Belluno denunciato per omissione: rifiutava pagamenti elettronici e non comunicava le generalità dei clienti. 🔗virgilio.it