Ilrestodelcarlino.it - Belli rievoca la sofferenza sulla Linea Gotica

Per il Festival narrativo del passaggio il distretto culturale della Montagna proporrà anche quest’anno la valorizzazione del racconto orale con gli eventi di ’Andare a veglia’, che riprenderanno l’usanza montanara di ritrovarsi in abitazioni private per condividere storie. Gli spettacoli di Matteodella compagnia Ca’ Rossa (direttore Maurizio Sangirardi), incentratimemoria della, coinvolgeranno il pubblico in una riflessioneguerra eresistenza. La programmazione prenderà il via domani, 30 aprile, alle 18 con il reading di Matteo’80 anni dalla Liberazione’ nella Sala polivalente della Casa della Cultura e della Memoria (via Aldo Moro 2), in questa occasione verrà lanciata la call per giovani attori che potranno presentare le loro produzioni da realizzare poi in autunno.