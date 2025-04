Beffa finale per Bolelli Vavassori I due azzurri escono ai sedicesimi di Madrid

Beffa della sconfitta si materializza ad un passo dal traguardo per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Nell'incontro valevole per i sedicesimi di finale del torneo ATP 1000 di Madrid i britannici Joe SalisburyNeal Skupski eliminano il duo italiano al match tie-break con il punteggio di 6-2 4-6 10-8 e approdano agli ottavi di finale contro gli americani Christian HarrisonEvan King.Nel gioco di apertura la coppia italiana rimonta da 15-40 e tiene il servizio con la volee di diritto di Vavassori. I britannici recuperano da 0-30, impattano sull'1-1 al punto decisivo e firmano, a 30, il primo break del match sfruttando il doppio fallo commesso da Vavassori. Salisbury tiene il suo turno di servizio per firmare il 3-1, Bolelli replica timbrando, a 15, il 3-2. Nel settimo game Vavassori commette doppio fallo sul 40-30, consegna la parità ai rivali e non riesce poi ad intercettare la risposta del suo avversario per il 5-2.

