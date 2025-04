Becciu rinuncia al conclave | Obbedisco a papa Francesco

conclave, ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà di papa Francesco di non entrare in conclave pur rimanendo convinto della mia innocenza». Con questa nota il cardinale Angelo Becciu ha ufficializzato la non partecipazione alla riunione del Collegio cardinalizio della Chiesa cattolica per l'elezione del nuovo papa, che inizierà il 7 maggio. Condannato in primo grado per il caso della vendita del palazzo di Londra da 200 milioni di euro, Becciu ha rimesso gli incarichi ma ha conservato il titolo di cardinale: per questo ritiene di avere ancora diritto a partecipare al conclave. papa Francesco aveva esplicitamente detto che Becciu non sarebbe potuto entrare nel conclave.

