Becciu pronto al passo indietro | sente i pochi amici rimasti e rinuncia al Conclave

Conclave, Becciu avrebbe deciso di rimanere fuori dalla Cappella Sistina. Versaldi: «Fino al giudizio definitivo è innocente». 🔗 Xml2.corriere.it - Becciu pronto al «passo indietro»: sente i pochi amici rimasti e rinuncia al Conclave avrebbe deciso di rimanere fuori dalla Cappella Sistina. Versaldi: «Fino al giudizio definitivo è innocente». 🔗 Xml2.corriere.it

Conclave: Becciu pronto al passo indietro. Foirse per evitare la conta fra i cardinali - E' pronto al passo indietro, il cardinale Angelo Becciu. ossia a rinunciare al suo voto in conclave. Motivo? A quanto pare per evitare la conta sul suo nome. Becciu, a quanto si dice, avrebbe preso la parola per ribadire la sua innocenza e il suo diritto ad entrare in conclave. Ma di fronte alle due lettere del Papa che indicherebbero la sua volontà di non includerlo tra gli elettori, il cardinale avrebbe lasciato intendere di essere pronto a rinunciare alla sua battaglia L'articolo Conclave: Becciu pronto al passo indietro. 🔗.com

Angelo Becciu pronto a un passo indietro: rumors dal Vaticano - Il cardinale Angelo Becciu, che ha sempre rivendicato il suo dovere di votare in Conclave per il nuovo Papa, a quanto si apprende da fonti qualificate, avrebbe deciso di fare un passo indietro e sarebbe questa la ragione per la quale non c’è stata una deliberazione da parte dei cardinali riuniti nella quinta Congregazione stamani. Il porporato è stato condannato dal Tribunale vaticano in primo grado per peculato, truffa aggravata e abuso d’ufficio nell’ambito della compravendita del Palazzo londinese. 🔗liberoquotidiano.it

Il Conclave comincerà il 7 maggio, sarà presieduto da Parolin. Becciu pronto al passo indietro - AGI - Il Conclave comincerà il 7 maggio e sarà presieduto dal cardinale Pietro Parolin. Lo ha confermato il direttore della sala stampa della Santa Sede. Sia il cardinale decano Giovanni Battista Re che il vice decano Leonardo Sandri hanno infatti più di 80 anni. La messa Pro eligendo Pontifice prevista per il 7 mattina sarà presieduta dal cardinale Re. Nei giorni scorsi la Santa Sede aveva comunicato che la Cappella Sistina da oggi è chiusa al pubblico "per le esigenze del Conclave". 🔗agi.it

Becciu pronto al «passo indietro»: sente i pochi amici rimasti e rinuncia al Conclave - Conclave, Becciua avrebbe deciso di rimanere fuori dalla Cappella Sistina. Versaldi: «Fino al giudizio definitivo è innocente». Pur esautorato nel 2020 dal Papa, che ne accettò la rinuncia all’incaric ... 🔗msn.com

Becciu pronto al passo indietro per evitare la conta - Il cardinale Angelo Becciu sarebbe pronto a fare un passo indietro. 🔗ansa.it

Il cardinale Becciu pronto a un passo indietro: la situazione in Vaticano - Il cardinale Angelo Becciu, figura centrale nella recente storia vaticana, si trova in una posizione delicata. Dopo aver proclamato la sua innocenza in merito alle accuse di malagestione dei fondi del ... 🔗notizie.it