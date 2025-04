Becciu | Obbedisco alla volontà di Papa Francesco non entro in Conclave Ma sono innocente

Becciu diventa ufficiale: non entrerà in Conclave il prossimo 7 maggio. “Avendo a cuore il bene della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del Conclave, ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà di Papa Francesco di non entrare in Conclave pur rimanendo convinto della mia innocenza“, afferma Becciu in una nota. L’annuncio arriva mentre è iniziata la sesta Congregazione dei cardinali in Vaticano in vista del Conclave.Dopo giorni di polemiche e persuasioni, si chiude quindi il caso dell’alto prelato sardo. Il cardinale, condannato in primo grado dal Tribunale vaticano per lo scandalo del Palazzo di Londra, è in attesa dell’appello e privato dei diritti connessi al cardinalato. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Becciu: “Obbedisco alla volontà di Papa Francesco, non entro in Conclave. Ma sono innocente” Il passo indietro di Angelodiventa ufficiale: non entrerà inil prossimo 7 maggio. “Avendo a cuore il bene della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuirecomunione eserenità del, ho deciso di obbedire come ho sempre fattodidi non entrare inpur rimanendo convinto della mia innocenza“, affermain una nota. L’annuncio arriva mentre è iniziata la sesta Congregazione dei cardinali in Vaticano in vista del.Dopo giorni di polemiche e persuasioni, si chiude quindi il caso dell’alto prelato sardo. Il cardinale, condannato in primo grado dal Tribunale vaticano per lo scandalo del Palazzo di Londra, è in attesa dell’appello e privato dei diritti connessi al cardinalato. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

