Becciu obbedisco a Francesco non entro in conclave

conclave, ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà di Papa Francesco di non entrare in conclave pur rimanendo convinto della mia innocenza". Lo afferma il cardinale Angelo Becciu. 🔗 Quotidiano.net - Becciu, obbedisco a Francesco, non entro in conclave "Avendo a cuore il bene della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del, ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà di Papadi non entrare inpur rimanendo convinto della mia innocenza". Lo afferma il cardinale Angelo. 🔗 Quotidiano.net

