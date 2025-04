Becciu | Obbedisco a Francesco non entro in Conclave

Conclave, ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà di Papa Francesco di non entrare in Conclave pur rimanendo convinto della mia innocenza". Lo dichiara il cardinale Angelo Becciu. Il caso Becciu Il porporato sardo era finito al centro dello scandalo sulla vendita di un palazzo di lusso a Londra. Il Tribunale vaticano lo ha condannatp a cinque anni e 6 mesi di reclusione, interdizione perpetua dei pubblici uffici e 8 mila di multa al termine del processo sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato che ruota intorno alla compravendita del Palazzo di Londra. Becciu è stato ritenuto colpevole di tre capi di imputazione, due per peculato uno per truffa Ruini: "Serve restituire la Chiesa al suo popolo" "Servirà un Papa buono, che sia profondamente credente, dotato di attitudine nelle questioni di governo, capace di affrontare una fase internazionale delicatissima e molto pericolosa. 🔗 Agi.it - Becciu: "Obbedisco a Francesco, non entro in Conclave" AGI - "Avendo a cuore il bene della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del, ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà di Papadi non entrare inpur rimanendo convinto della mia innocenza". Lo dichiara il cardinale Angelo. Il casoIl porporato sardo era finito al cdello scandalo sulla vendita di un palazzo di lusso a Londra. Il Tribunale vaticano lo ha condannatp a cinque anni e 6 mesi di reclusione, interdizione perpetua dei pubblici uffici e 8 mila di multa al termine del processo sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato che ruota intorno alla compravendita del Palazzo di Londra.è stato ritenuto colpevole di tre capi di imputazione, due per peculato uno per truffa Ruini: "Serve restituire la Chiesa al suo popolo" "Servirà un Papa buono, che sia profondamente credente, dotato di attitudine nelle questioni di governo, capace di affrontare una fase internazionale delicatissima e molto pericolosa. 🔗 Agi.it

Su questo argomento da altre fonti

