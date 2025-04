Becciu | Non entro in conclave obbedisco a Francesco La rinuncia ufficiale del cardinale per il bene della chiesa

bene della chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del conclave,. 🔗 Ilmessaggero.it - Becciu: «Non entro in conclave, obbedisco a Francesco». La rinuncia ufficiale del cardinale «per il bene della chiesa» «Avendo a cuore il, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del,. 🔗 Ilmessaggero.it

Caso Becciu sul Conclave: il Papa non mi ha escluso. Chaouqui: lo voleva nella Sistina - Il caso legato al cardinale Angelo Becciu scuote la Curia romana in vista dell'elezione del nuovo Pontefice dopo la morte di Papa Francesco. "Non esiste alcun impedimento formale o giuridico alla mia presenza al Conclave tra gli elettori del nuovo Pontefice", ha ribadito ieri il prelato che ha annunciato la sua partenza per Roma. Quattro anni fa la nota con cui la Sala Stampa della Santa Sede annunciava l'accettazione della "rinuncia dalla carica di Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi e dai diritti connessi al Cardinalato" di Becciu, formula curiale con cui in pratica il ... 🔗iltempo.it

Il cardinale Becciu e la possibile esclusione dal Conclave: ora spuntano due lettere di papa Francesco - Continua a tener banco il controverso caso del cardinale Angelo Becciu, che ritiene di dover partecipare al Conclave che eleggerà il nuovo Papa. A suo dire Bergoglio aveva trovato una soluzione per lui, ma ci sarebbero alcune lettere che lo escluderebbero.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Tre cardinali italiani, nove stranieri: chi sono i possibili successori di Francesco | Becciu: «Ho il diritto di partecipare al Conclave» - Le figure di cui si parla in vista del prossimo Conclave: nei loro profili le sfide a guerre, denutrizione, discriminazioni dei migranti. Ma anche istanze più conservatrici 🔗xml2.corriere.it

