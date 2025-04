Becciu | Non entro in conclave obbedisco a Francesco La rinuncia ufficiale del cardinale per il bene della chiesa

Becciu, obbedisco a Francesco, non entro in conclave - "Avendo a cuore il bene della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del Conclave, ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà di Papa Francesco di non entrare in Conclave pur rimanendo convinto della mia innocenza". Lo afferma il cardinale Angelo Becciu. 🔗quotidiano.net

Il Conclave comincerà mercoledì 7 maggio, tra i papabili spunta a sorpresa il cardinale Mauro Gambetti; Il cardinale Becciu rinuncia ad entrare in Conclave

