Becciu Non entro in conclave ma resto convinto della mia innocenza Altri due cardinali assenti per motivi di salute

della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del conclave, ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà di Papa Francesco di non entrare in conclave pur rimanendo convinto della mia innocenza”. Così in una nota il cardinale Angelo Becciu.Altri DUE cardinali assenti PER motivi DI saluteLa sesta Congregazione Generale dei cardinali si è aperta questa mattina alle ore 9:00 con un momento di preghiera, seguito da una meditazione tenuta da Dom Donato Ogliari, O.S.B., Abate di San Paolo fuori le Mura durata fino alle 9:40. Hanno preso parte alla sessione 183 cardinali, di cui più di 120 elettori (124). Gli interventi sono stati circa una ventina. 🔗 Unlimitednews.it - Becciu “Non entro in conclave, ma resto convinto della mia innocenza”. Altri due cardinali assenti per motivi di salute CITTÀ DEL VATICANO (ITALPRESS) – “Avendo a cuore il beneChiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del, ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà di Papa Francesco di non entrare inpur rimanendomia”. Così in una nota il cardinale AngeloDUEPERDILa sesta Congregazione Generale deisi è aperta questa mattina alle ore 9:00 con un momento di preghiera, seguito da una meditazione tenuta da Dom Donato Ogliari, O.S.B., Abate di San Paolo fuori le Mura durata fino alle 9:40. Hanno preso parte alla sessione 183, di cui più di 120 elettori (124). Gli interventi sono stati circa una ventina. 🔗 Unlimitednews.it

