Becciu ha deciso | Obbedisco a Francesco non entro nel Conclave per il bene della Chiesa

Il cardinale Becciu ha deciso: «Obbedisco a Francesco, non entro nel Conclave per il bene della Chiesa» - «Avendo a cuore il bene della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del Conclave» 🔗xml2.corriere.it

