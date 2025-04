Becciu e l’uscita dal Conclave | ecco i due motivi che lo hanno spinto al passo indietro

Repubblica.it - Becciu e l’uscita dal Conclave: ecco i due motivi che lo hanno spinto al passo indietro Il cardinale, condannato in primo grado, ha annunciato che obbedirà a Francesco ma replica: “Sono innocente, lo dimostrerò” 🔗 Repubblica.it

Becciu in Conclave? Ecco perché votare è un suo diritto - Secondo gli esperti la rinuncia alle prerogative cardinalizie non lo ha tolto dalle convocazioni del Sacro Collegio 🔗ilgiornale.it

Papa Francesco, la verità dietro il cardinale Becciu. L'esperto: "Voterà al Conclave, ecco perché" - Saranno i confratelli, le altre eminenze che stanno arrivando a Roma in questi giorni, a sciogliere il nodo della partecipazione di Becciu 🔗affaritaliani.it

Becciu, il giallo del documento. Sale il fronte del sì: ecco perché potrebbe entrare in Conclave - C'è chi potrebbe entrare in cappella Sistina ma non lo farà per motivi di salute e chi vorrebbe entrare ma rischia di non riuscirci. L'argomento conclave continua a tenere banco anche nel giorno della traslazione in Basilica della salma di Francesco. Si allunga la lista degli elettori che daranno forfait e allo spagnolo Antonio Cañizares Llovera e al bosniaco Vinko Puljic si è aggiunto il croato Josip Bozanic. 🔗iltempo.it

Becciu e l’uscita dal Conclave: ecco i due motivi che lo hanno spinto al passo indietro - Il cardinale, condannato in primo grado, ha annunciato che obbedirà a Francesco ma replica: “Sono innocente, lo dimostrerò” ... 🔗repubblica.it

Becciu: «Non entro in conclave, obbedisco a Francesco». La rinuncia ufficiale del cardinale - «Avendo a cuore il bene della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del ... 🔗msn.com

Becciu pronto al «passo indietro»: sente i pochi amici rimasti e rinuncia al Conclave - Conclave, Becciu avrebbe deciso di rimanere fuori dalla Cappella Sistina. Versaldi: «Fino al giudizio definitivo è innocente». Pur esautorato nel 2020 dal Papa, che ne accettò la rinuncia all’incarico ... 🔗msn.com