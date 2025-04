Bce | aspettative d' inflazione dei consumatori europei in aumento per i prossimi 12 mesi

Le aspettative d'inflazione dei consumatori europei, a marzo, sono rimaste invariate al 3,1%, minimo dal settembre 2021, per quanto riguarda l'inflazione percepita nei 12 mesi precedenti. Tuttavia, le attese d'inflazione sui prossimi 12 mesi sono aumentate di 0,3 punti percentuali al 2,9%, massimo dall'aprile 2024, mentre quelle a tre anni salgono di 0,1 punti al 2,5%, massimo da marzo dello scorso anno. Lo scrive la Bce in un comunicato sulla rilevazione mensile sulle aspettative d'inflazione.

Nuovo taglio dei tassi Bce a rischio, dazi e inflazione frenano le aspettative - I tassi di interesse continueranno ad essere tagliati? Stando al vicepresidente della Banca centrale europea, Luis De Guindos, in un’intervista alla tv spagnola TVE, la decisione verrà presa in base ai dati che verranno raccolti in questi mesi. “La nostra aspettativa è che l’inflazione continui a diminuire, anche se è importante essere prudenti, in quest’ ambiente di incertezza. Ma la traiettoria è chiara”, ha aggiunto. 🔗quifinanza.it

BCE verso taglio dei tassi di 25 punti, dal 2,75% al 2,50%, a febbraio inflazione in calo al 2,4% dal 2,5% di gennaio - Questo sarebbe il sesto taglio consecutivo dei tassi d'interesse da parte della Bce, ma a causa delle incertezze internazionali questo potrebbe essere l'ultimo taglio per un po' BCE verso taglio dei tassi di 25 punti, dal 2,75% al 2,50%, a febbraio inflazione in calo al 2,4% dal 2,5% di genna 🔗ilgiornaleditalia.it

BCE verso taglio tassi di 25 punti, dal 2,50% al 2,25% per effetto dazi Trump e rallentamento inflazione dal 2,3% al 2,2% - Il taglio previsto dovrebbe tradursi in un credito più accessibile per famiglie e imprese, con effetti particolarmente positivi sui mutui a tasso variabile; al momento, i mutui a tasso fisso restano leggermente più convenienti Gli analisti danno ormai per scontato un taglio dei tassi d’intere 🔗ilgiornaleditalia.it

