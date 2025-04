Basket in carrozzina Reggio Calabria è d' argento in Europa

Reggio Bic, squadra di Basket in carrozzina di Reggio Calabria, che conquista il secondo posto ai campionati europei, unica italiana a salire così in alto sul podio. Dopo una serie di vittorie straordinarie, la finale in Turchia si è conclusa con una sconfitta per 81-67, ma il risultato resta un trionfo per la città e per il team. “Non è una sconfitta, è un trionfo del cuore”, ha commentato l’allenatore Antonio Cugliandro, celebrando una stagione definita “storica”. 🔗 Tgcom24.mediaset.it - Basket in carrozzina, Reggio Calabria è d'argento in Europa Impresa storica per la FisiosanisportBic, squadra diindi, che conquista il secondo posto ai campionati europei, unica italiana a salire così in alto sul podio. Dopo una serie di vittorie straordinarie, la finale in Turchia si è conclusa con una sconfitta per 81-67, ma il risultato resta un trionfo per la città e per il team. “Non è una sconfitta, è un trionfo del cuore”, ha commentato l’allenatore Antonio Cugliandro, celebrando una stagione definita “storica”. 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Basket, play-in gold: Dinamo Brindisi lotta ma Viola Reggio Calabria passa al PalaZumbo - In un PalaZumbo gremito e caloroso, la Dinamo Brindisi manca ancora l'appuntamento con la prima vittoria nei Play-In Gold, cedendo il passo alla Redel Viola Reggio Calabria per 75-80 al termine di una gara avvincente e combattuta fino agli ultimi istanti. Prestazione da incorniciare per Daniel... 🔗brindisireport.it

Italia-Ungheria, Reggio Calabria diventa capitale del basket: ecco tutti gli eventi - In occasione della sfida cruciale tra Italia e Ungheria per le qualificazioni a EuroBasket 2025, che si terrà il 23 febbraio alle 20.30 al PalaCalafiore, la Fip Calabria è orgogliosa di annunciare una serie di eventi collaterali, organizzati insieme all’Amministrazione comunale, che... 🔗reggiotoday.it

Basket: Italia battuta dall’Ungheria a Reggio Calabria nell’ultima delle qualificazioni agli Europei 2025 - A Reggio Calabria, l’ultima partita delle qualificazioni agli Europei 2025 finisce con la vittoria dell’Ungheria sull’Italia per 67-71. Un successo amaro per i magiari, che con l’Islanda capace di battere la Turchia vedono svanire i sogni continentali. Gli azzurri chiudono da primi nel girone B, ma stasera ai 17 di Nicola Akele e ai 14 di Matteo Spagnolo rispondono i 20 di Zoltan Perl e i 16 di David Vojvoda, due che neanche troppo a caso il campionato italiano lo conoscono bene. 🔗oasport.it

Basket in carrozzina, 3 su 3 Reggio BiC in Europe Cup: battuto il Manchester e semifinale conquistata! - La Fisiosanisport Reggio Bic continua a sognare: terza vittoria consecutiva nelle Final Eight e accesso alle semifinali di Eurocup 3 ... 🔗strettoweb.com

Basket in carrozzina, impresa Reggio BiC: battuta l’Amivel, è due su due in Eurocup - La Reggio Bic vince anche la seconda gara della final eight di EuroCup: commento e tabellino del match contro il Club Amivel ... 🔗strettoweb.com

Basket in Carrozzina: L’Asinara Waves vince la stagione regolare, Semifinale con Reggio Calabria - Al termine della diciottesima e ultima giornata di stagione regolare nella Serie A di pallacanestro in carrozzina ... Millennium Basket non riesce ad evitare la retrocessione, arrendendosi solo nella ... 🔗basketworldlife.it