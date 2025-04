Basket i migliori italiani della ventottesima giornata di Serie A Cinciarini predica nel deserto Cappelletti top scorer con 27 punti

Basket e il fine settimana non ha rivoluzionato la classifica, con le migliori tutte vincenti, con la corsa playoff che resta viva, mentre in coda Scafati e Pistoia restano spalle al muro. Ma come hanno giocato gli italiani sui parquet, quali sono stati i migliori?Il primo match di giornata ha visto Trento battere nettamente Sassari per 95-77 e nonostante il brutto ko a spiccare è stata la prestazione di Alessandro Cappelletti, che ha chiuso il match con 27 punti in 31 minuti in campo. Nuovo ko, invece, per Scafati – ormai a un passo dalla retrocessione – caduta in casa 87-92 contro Treviso. E ai campani non è bastata la doppia doppia di Andrea Cinciarini, con 22 punti e 10 assist, né i 15 punti di Alessandro Zanelli o gli 11 di Federico Maschi. 🔗 Oasport.it - Basket, i migliori italiani della ventottesima giornata di Serie A. Cinciarini predica nel deserto, Cappelletti top scorer con 27 punti Si è disputato nel weekend il ventottesimo turno del massimo campionato italiano die il fine settimana non ha rivoluzionato la classifica, con letutte vincenti, con la corsa playoff che resta viva, mentre in coda Scafati e Pistoia restano spalle al muro. Ma come hanno giocato glisui parquet, quali sono stati i?Il primo match diha visto Trento battere nettamente Sassari per 95-77 e nonostante il brutto ko a spiccare è stata la prestazione di Alessandro, che ha chiuso il match con 27in 31 minuti in campo. Nuovo ko, invece, per Scafati – ormai a un passo dalla retrocessione – caduta in casa 87-92 contro Treviso. E ai campani non è bastata la doppia doppia di Andrea, con 22e 10 assist, né i 15di Alessandro Zanelli o gli 11 di Federico Maschi. 🔗 Oasport.it

Ne parlano su altre fonti

Basket, i migliori italiani della 23a giornata di Serie A. Alviti e Della Valle, sforzi vani - La 23a giornata offre diversi spunti e qualche nome meno convenzionale in quota italiani nel campionato di Serie A 2024-2025. Con Trapani che prende la vetta da sola, il quartetto Bologna-Milano-Trento-Brescia a inseguire e una lotta playoff ormai a quattro per tre posti, è il momento di scoprire meglio alcuni fatti accaduti nel corso del fine settimana. Nonostante una serata da 24 punti e 6 assist con 27 di valutazione, a Davide Alviti non riesce di tirar fuori l’Openjobmetis Varese da una spirale negativa che sembra senza fine. 🔗oasport.it

Basket, i migliori italiani della 21a giornata di A. Totè ci prova, Assui la novità - Ancora una giornata, la 21a, in archivio per quanto riguarda la Serie A 2024-2025, e ancora un occhio al contingente italiano in scena sui parquet del fine settimana. Non solo, però, visto che al lunedì si è giocata Virtus Bologna-Trento, il big match assoluto. Ma andiamo con ordine. Continua la parabola particolare di Leonardo Totè, alla sua migliore stagione nell’esatto momento in cui Napoli sta lottando per mantenere il posto in Serie A. 🔗oasport.it

Basket, i migliori italiani della 19a giornata di Serie A. Miaschi e Cinciarini trascinano Scafati, Cappelletti sfiora la tripla doppia - Giornata molto ricca di spunti, almeno in chiave italiana, quella che precede la disputa della Coppa Italia. Verso Torino, il 19° turno ha regalato molto, e ha anche fatto riscoprire figure che avrebbero forse meritato in passato come oggi più considerazione. A livello pratico, la valutazione più alta se la guadagna Alessandro Cappelletti, pur se non riesce a convertire in vittoria il suo contributo alla Dinamo Sassari in quello che ormai è il classico contro l’Olimpia Milano. 🔗oasport.it

Su questo argomento da altre fonti

Serie A di basket maschile: tutte le date, il calendario completo della stagione 2024/25 e dove vedere le partite; Basket femminile A2, Roseto degli Abruzzi ospita le Final Eight di Coppa Italia; Serie A2, anticipi e posticipi delle prossime giornate di campionato; Olimpiadi di Parigi 2024: dove vederle, italiani al via, calendario delle gare. 🔗Ne parlano su altre fonti

Basket, i migliori italiani della ventottesima giornata di Serie A. Cinciarini predica nel deserto, Cappelletti top scorer con 27 punti - Si è disputato nel weekend il ventottesimo turno del massimo campionato italiano di basket e il fine settimana non ha rivoluzionato la classifica, con le ... 🔗oasport.it

Basket, i migliori italiani della 16a giornata di Serie A. Melli trascinatore, Mannion supera i 20 - Basket2 anni fa Basket, i migliori italiani della 28° giornata di Serie ... Nel weekend appena trascorso si è completata la ventottesima giornata della Serie A 2022-2023 di basket, con diversi ... 🔗oasport.it