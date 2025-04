Basket | Eurolega il Fenerbahce alle Final Four Salvataggio Real Madrid

Finale di Eurolega, e c’è anche la prima squadra che si guadagna le Final Four di Abu Dhabi, vale a dire il Fenerbahce. Per l’Olympiacos, invece, c’è ancora da attendere, dato che la volontà del Real Madrid non è di chiudere qui la stagione.PARIS BasketBALL-Fenerbahce BEKO ISTANBUL 88-98 dts (0-3)Serve un supplementare a Parigi perché il Fenerbahce possa dirsi prima squadra qualificata per le chiacchieratissime Final Four in territorio decisamente più asiatico che europeo. Il tutto nonostante una performance di enorme spessore del duo TJ Shorts-Nadir Hifi, autori rispettivamente di 29 e 24 punti. Conta, però, che il Fenerbahce tira meglio per certa misura, potendo sfruttare una gran serata da tre di Tarik Biberovic 21 punti con 57 dall’arco). 🔗 Oasport.it - Basket: Eurolega, il Fenerbahce alle Final Four. Salvataggio Real Madrid Si sono disputate quest’oggi le prime due gare-3 dei quarti die di, e c’è anche la prima squadra che si guadagna ledi Abu Dhabi, vale a dire il. Per l’Olympiacos, invece, c’è ancora da attendere, dato che la volontà delnon è di chiudere qui la stagione.PARISBALL-BEKO ISTANBUL 88-98 dts (0-3)Serve un supplementare a Parigi perché ilpossa dirsi prima squadra qualificata per le chiacchieratissimein territorio decisamente più asiatico che europeo. Il tutto nonostante una performance di enorme spessore del duo TJ Shorts-Nadir Hifi, autori rispettivamente di 29 e 24 punti. Conta, però, che iltira meglio per certa misura, potendo sfruttare una gran serata da tre di Tarik Biberovic 21 punti con 57 dall’arco). 🔗 Oasport.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Basket femminile: Schio lotta fino alla fine con il Fenerbahce, ma cede e giocherà i quarti delle Final Six di Eurolega - Il Famila Schio giocherà i quarti di finale delle Final Six di Saragozza in Eurolega femminile. La squadra allenata da Giorgios Dikaioulakos perde anche la gara di ritorno del play-in di semifinale con il Fenerbahce, che dunque partirà direttamente dalla semifinale nell’evento che si terrà in Spagna. Il 64-60 di Istanbul, però, conferma che le scledensi sono avversarie temibilissime per chiunque. Nei quarti se la vedranno con una tra Basket Landes e USK Praga. 🔗oasport.it

Basket femminile: Schio, quale destino per le Final Six di Eurolega? Si decide la doppia sfida con il Fenerbahce - Si decide domani alle 17:00 quale sarà il destino del Famila Schio in Eurolega femminile. Le Final Six di Saragozza, come noto, sono già cosa fatta, e adesso c’è solo da determinare quando partirà il cammino del club di Giorgios Dikaioulakos nella città spagnola. Così come va completato il discorso legato al play-in che determinerà proprio questo fatto con il Fenerbahce. La gara d’andata si è chiusa con l’80-86 delle turche al PalaRomare, nonostante una prestazione leggendaria di Giorgia Sottana, 24 punti in una notte di quelle in cui il tempo si è semplicemente fermato. 🔗oasport.it

LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce 64-89, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: partita ormai finita al Forum - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66-89 Arresto e tiro di Tonut. Quattro minuti al termine. 64-87 Tripla di Ricci. 61-87 Due facili di McCollum. 61-85 Due punti dopo il rimbalzo offensivo di LeDay. 57-83 Altro gran canestro di McCollum. Mancano otto minuti, ma la partita è già finita da tempo. 57-81 Il Fenerbahce non sbaglia mai. Baldwin con un super arresto e tiro. 57-79 Tripla di Biberovic. 🔗oasport.it

Se ne parla anche su altri siti

Basket Eurolega: il Fenerbahce vola alle Final Four, il Real riapre la serie; Playoff Eurolega, stasera LIVE Gara 3 tra Paris-Fenerbahce e Real Madrid-Olympiacos; EuroLega, Playoffs - G3: TJ Shorts e Hifi ci provano in tutti i modi ma il Fenerbahçe è super squadra. Biberovic e compagni alla Final Four; Playoff Eurolega 2025: tabellone, squadre e dove vedere le partite · Basket. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Basket: Eurolega, il Fenerbahce alle Final Four. Salvataggio Real Madrid - Si sono disputate quest'oggi le prime due gare-3 dei quarti di finale di Eurolega, e c'è anche la prima squadra che si guadagna le Final Four di Abu ... 🔗oasport.it

Il Fenerbahce vola alle Final Four, il Real riapre la serie con l'Olympiacos - Il Fenerbahce è la prima squadra a strappare il pass per le Final Four di Eurolega che si terranno ad Abu Dhabi. In gara-3 a Parigi, i turchi si impongono 98-88 sul campo del Paris, che riesce a strap ... 🔗msn.com

EL Playoff | Gara 3: il Fenerbahçe all'overtime si guadagna la Final Four - 40' molto combattuti tra Paris e Fenerbahçe per una gara 3 che per la formazione francese è un'ultima spiaggia, sotto 2-0 nella serie che manderà una delle due squadre ... 🔗pianetabasket.com