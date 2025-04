Baskérs Forlimpopoli dominano Taurus Jesi 80-50 in gara1 playoff

Baskérs Forlimpopoli abbattono senza pietà il Taurus Jesi 80-50 (17-15; 37-26; 51-41) conquistando gara1 dei quarti playoff. Per i primi 15' la gara corre in sostanziale equilibrio: la sfida nel pitturato tra i fratelli Bracci e il lituano Zalalis dà spettacolo, poi 3' (tra il 13' e il 16') senza canestri. Di qui, Lorenzo Brighi e Rossi danno la prima spallata al match, che vola sul 37-26 dell'intervallo. Dopo la pausa lunga, Antonio Brighi prova a dare abbrivio ai suoi, ma dall'altra parte sono due siluri di Centanni a tenere Jesi in scia. Quando più conta, però, Forlimpopoli mette il turbo: a inizio ultimo quarto, infatti, la difesa artusiana lascia a secco gli ospiti per ben 6', fatturando in attacco invece ben 21 punti che portano il tabellone sul 72-41, trasformando gli ultimi minuti del match in puro garbage time.

