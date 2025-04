Basilica Papale di Santa Maria Maggiore Scripta Maneat editore pubblica il volume dedicato al tempio amato da Papa Francesco

Scripta Maneant edizioni, nelle persone del proprio editore Giorgio Armaroli e del Direttore editoriale Federico Ferrari, convennero con il Cardinale Rolandas Makrickas, Arciprete Coadiutore della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, che la Basilica di Santa Maria Maggiore, luogo tra i più emozionanti al mondo per bellezze storico-artistiche e valenza spirituale, necessitasse di un volume interamente realizzato con immagini fotografiche scattate in gigapixel, che portasse il fruitore a contatto ravvicinato con i luoghi più emozionanti del tempio; dai mosaici dell'Arco trionfale al Presepe di Arnolfo d i Cambio, dalla bellezza della Cappella d i Sisto V si no alla Cappella Paolina dove tra le decine di opere e capolavori si ammirano il tabernacolo-reliq uiario e l'icona della Salus Popoli Romani con il dettaglio dell'altare con la rosa d'oro, regalata alla Salus Popoli Romani da Papa Francesco l'8 dicembre 2023.

Papa Francesco scrisse testamento tre anni fa: "Aspetterò il Signore nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore" - Roma, 21 aprile 2025 - Il testamento di Papa Francesco era pronto da quasi tre anni. La sala stampa vaticana ha diffuso le ultime volontà del Pontefice, rendendo noto che erano pronte dal 29 giugno 2022. Allora Papa Francesco spiegava: "sentendo che si avvicina il tramonto della mia vita terrena e con viva speranza nella Vita Eterna". Una vita nel segno di Dio, alla ricerca della pace e della fratellanza tra gli uomini: "Il Signore dia la meritata ricompensa a coloro che mi hanno voluto bene e continueranno a pregare per me.

Testamento di Papa Francesco: Riposo nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore - "Il Signore dia la meritata ricompensa a coloro che mi hanno voluto bene e continueranno a pregare per me. La sofferenza che si è fatta presente nell'ultima parte della mia vita l'ho offerta al Signore per la pace nel mondo e la fratellanza tra i popoli". E' quanto si legge nel testamento lasciato da Papa Francesco. "Chiedo che le mie spoglie mortali riposino aspettando il giorno della risurrezione nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore".

Come raggiungere la tomba di Papa Francesco alla Basilica di Santa Maria Maggiore - Un corridoio transennato e la chiusura di via dell'Esquilino. È stato definito il piano della mobilità per permettere ai fedeli di rendere omaggio alla tomba di papa Francesco, sepolto ieri, sabato 26 aprile, nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma al termine dei funerali solenni.

