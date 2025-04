Basilica di San Marco visite solo su prenotazione online | stop a code e bagarini

Basilica di San Marco, visite solo su prenotazione online: stop a code e bagarini - VENEZIA - Turisti incolonnati in lunghe file per acquistare il biglietto d?ingresso alla Basilica di San Marco. In questi anni era diventata una delle tante immagini dell?overtourism a... 🔗ilgazzettino.it

Giornata mondiale del rene, visite gratuite al Policlinico "G. Rodolico – San Marco" - In occasione della Giornata mondiale del rene, giovedì 13 marzo, dalle 9:00 alle 13 e3 0, l'ospedale Policlinico "G. Rodolico – San Marco" offre visite nefrologiche gratuite. L'iniziativa, promossa in collaborazione con l'unità operativa di nefrologia del presidio ospedaliero san marco, guidata... 🔗cataniatoday.it

Il Casanova di Red Canzian protagonista in Piazza San Marco a Venezia - Casanova Operapop, kolossal di teatro musicale ideato, composto e prodotto da Red Canzian, per il suo ritorno in Italia nel 2025 farà tappa anche in Piazza San Marco a Venezia. L'appuntamento è per sabato 5 luglio, nel luogo simbolo dell'opera. Un'anteprima dello spettacolo è in programma per... 🔗veneziatoday.it

Basilica di San Marco, visite solo su prenotazione online: stop a code e bagarini - VENEZIA - Turisti incolonnati in lunghe file per acquistare il biglietto d’ingresso alla Basilica di San Marco. In questi anni era diventata una delle tante immagini dell’overtourism ... 🔗ilgazzettino.it

In attesa del Monza, il Venezia visita la Basilica di San Marco - Alla visita erano presenti anche il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, e il proto di san Marco, Mario Piana. Quanto all'aspetto agonistico, formazione ancora tutta da decifrare, anche ... 🔗tuttomercatoweb.com

In attesa del Monza, il Venezia visita la Basilica di San Marco - In attesa della sfida decisiva per la salvezza con il fanalino di coda Monza, in programma sabato pomeriggio al Penzo, il Venezia ha visitato ieri la Basilica di San Marco e il suo Campanile. 🔗ansa.it