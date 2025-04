Internews24.com - Barzaghi svela: «L’umore dell’Inter fino a ieri era pessimo!». La reazione emotiva della squadra ai KO consecutivi

: «era!». Laai KOscorsa settimanaIl giornalista Matteo, in collegamento per Sky Sport ha descritto l’allenamentoalla vigiliasemifinale d’andata di Champions League contro il Barcellona, soffermandosi suldisteso in casa nerazzurra. Volto sereno per Inzaghi, il sorriso e i segnali confortanti dati da Thuram, gli applausi dei compagni e dello staff., però,dello spogliatoio nerazzurro era ben diversa.PAROLE – «era nero,che ha pagato dopo una settimana difficile: sconfitta a Bologna all’ultimo minuto, 3 a 0 nel derby di Coppa Italia, con la Roma facendo scappare a +3 il Napoli. è chiaro che non sta bene dal punto di vista emotivo la. 🔗 Internews24.com