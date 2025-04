Barletta barbiere trovato morto | era scomparso da quattro giorni il cadavere semi-carbonizzato

trovato in un'area rurale tra Canosa e Cerignola. Aperto un fascicolo.

Trovato morto il 26enne che era scomparso da Barletta Indagine antimafia - Francesco Diviesti, 26 anni, era scomparso tre giorni fa da Barletta. Nelle scorse ore il corpo esanime è stato rinvenuto in una zona di campagna in territorio di Canosa di Puglia. Per la morte del 26enne ha aperto un’inchiesta la direzione distrettuale antimafia. L'articolo Trovato morto il 26enne che era scomparso da Barletta <small class="subtitle">Indagine antimafia</small> proviene da Noi Notizie. 🔗noinotizie.it

Francesco Diviesti, chi era il 26enne trovato morto: il lavoro da barbiere nel salone con il papà e i tagli regalati agli sfollati del terremoto - Si indaga per omicidio per la morte di Francesco Diviesti, il barbiere 26enne di Barletta scomparso da quattro giorni e il cui corpo semi carbonizzato è stato trovato nelle campagne... 🔗leggo.it

