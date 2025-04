Bari – Parroco arrestato per omicidio stradale | ai domiciliari don Nicola D’Onghia

omicidio stradale aggravato dalla fuga e omissione di soccorso: avrebbe investito la 32enne Fabiana Chiarappa senza fermarsi a prestare aiuto.

Bari, 29 aprile 2025 – È stato arrestato e posto ai domiciliari don Nicola D'Onghia, 54 anni, Parroco di Turi (Bari), indagato per omicidio stradale aggravato dalla fuga e per omissione di soccorso in relazione al tragico incidente in cui ha perso la vita Fabiana Chiarappa, 32 anni, avvenuto lo scorso 2 aprile.

La giovane viaggiava in sella alla sua moto lungo la strada provinciale 172, tra Turi e Putignano, quando avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada e impattando violentemente contro un muretto a secco. Secondo quanto emerso dalle indagini, Don D'Onghia si trovava a percorrere quella stessa strada al momento dell'incidente.

