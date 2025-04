Bari gip | prete era al telefono mentre travolgeva Fabiana Chiarappa

Fabiana Chiarappa era "ancora viva" dopo essere caduta autonomamente dalla moto ed è morta "solo a causa" dello "schiacciamento" provocato dalla Fiat Bravo guidata da don Nicola D'Onghia. Lo scrive il gip di Bari, Nicola Bonante, nell'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari a carico del prete 54enne accusato di omicidio stradale aggravato dalla fuga e omissione di soccorso per aver travolto e ucciso la 32enne a Turi in provincia il Bari il 2 aprile 2025 ed essere fuggito dopo l'incidente. D'Onghia "stava utilizzando il proprio telefono cellulare mentre si trovava alla guida" si legge nelle 31 pagine del provvedimento che ha accolto la richiesta della pm Ileana Ramundo e dell'aggiunto Ciro Angelillis. Dalla analisi dei tabulati è emerso "l'uso continuativo e costante del cellulare alla guida" da parte del prete "impegnato in conversazioni e tentativi di chiamata fino a 11 secondi prima dell'investimento" letale.

Bari, soccorritrice del 118 morta in un incidente: prete indagato per omissione di soccorso - Svolta nelle indagini sulla morte della 32enne Fabiana Chiarappa, morta mercoledì 2 aprile in un incidente con la sua moto nel Barese. Indagato un sacerdote per omicidio stradale e omissione di soccorso. Il prete, a bordo di un'auto, avrebbe urtato la moto e non si sarebbe fermato.

Il poeta che ha scritto 28 lettere al Papa: “Francesco rispondeva, era come parlare con un prete di campagna” - CAPRALBA (Cremona) – Una corrispondenza senz’altro speciale quella intrattenuta da Lorenzo Pellegrini, l’uomo che scrive ai grandi della terra, ottenendo spesso risposta. Dagli anni ‘70 Pellegrini scrive a personaggi illustri di tutto il mondo: politici, regine e re (tra cui Carlo d’Inghilterra), capi di Stato italiani e stranieri (per esempio Fidel Castro), papi e cardinali. E così è stato anche con Papa Francesco. 🔗ilgiorno.it

Bari, morte Fabiana Chiarappa: fermato prete alla guida dell'auto pirata - È stato individuato e fermato il pirata della strada che nella sera del 2 aprile scorso ha travolto e ucciso Fabiana Chiarappa, 32 anni, morta nell'incidente avvenuto sulla strada 172 che collega Turi a Putignano, in provincia di Bari. Si tratta di un prete della provincia barese, già ascoltato dal pm in presenza del suo avvocato. L'uomo deve rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso.

