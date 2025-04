Bari giovane morta in incidente stradale | arrestato un prete

Bari, soccorritrice del 118 morta in un incidente: prete indagato per omissione di soccorso - Svolta nelle indagini sulla morte della 32enne Fabiana Chiarappa, morta mercoledì 2 aprile in un incidente con la sua moto nel Barese. Indagato un sacerdote per omicidio stradale e omissione di soccorso. Il prete, a bordo di un’auto, avrebbe urtato la moto e non si sarebbe fermato. Soccorritrice del 118 in servizio alla postazione di […] L'articolo Bari, soccorritrice del 118 morta in un incidente: prete indagato per omissione di soccorso è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

