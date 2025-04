Bari Bat e Pescara ai primi tre posti per il clima in Italia Indice pubblicato dal Sole 24 Ore

L'indagine del Sole 24 Ore su "Indice del clima 2025" tiene conto di quindici parametri su dati 3bmeteo relativi al decennio 2014-2024. Soleggiamento, Indice di calore, ondate di calore, notti tropicali, caldo estremo, brezza estiva, raffiche di vento, umidità relativa, circolazione dell'aria, escursione termica, giorni senza pioggia, intensità pluviometrica, precipitazioni estreme, nebbia, giorni freddi e temperature sono i parametri che hanno portato a realizzare la classifica tra le 107 province Italiane. Al primo posto Bari, al secondo la provincia Bat e al terzo Pescara. Ultime tre posizioni: Asti, Terni e, in coda, Caserta. Brindisi è all'undicesimo posto, Foggia è 42ma (però è penultima in Italia in quanto a caldo estremo) mentre Taranto è 57ma e Lecce in 60ma posizione.

Bari, Bat e Pescara ai primi tre posti per il clima in Italia Indice pubblicato dal Sole 24 Ore - L’indagine del Sole 24 Ore su “Indice del clima 2025” tiene conto di quindici parametri su dati 3bmeteo relativi al decennio 2014-2024. Soleggiamento, indice di calore, ondate di calore, notti tropicali, caldo estremo, brezza estiva, raffiche di vento, umidità relativa, circolazione dell’aria, escursione termica, giorni senza pioggia, intensità pluviometrica, precipitazioni estreme, nebbia, giorni freddi e temperature sono i parametri che hanno portato a realizzare la classifica tra le 107 province italiane. 🔗noinotizie.it

Bari, Bat e Pescara ai primi tre posti per il clima in Italia Indice pubblicato dal Sole 24 Ore - Brindisi è all’undicesimo posto, Foggia è 42/ma (però è penultima in Italia in quanto a caldo estremo) mentre Taranto è 57/ma e Lecce in 60/ma posizione. 🔗noinotizie.it

Anche quest'anno a Bari il miglior clima d'Italia. La Bat al secondo posto - Il capoluogo pugliese si piazza sul primo gradino del podio, dove era salito già l'anno scorso, seguita dalla sesta provincia. Pescara al terzo posto ... 🔗rainews.it

