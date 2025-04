Bari arrestato Don Nicola D’Onghia | Era al telefono quando ha travolto la ragazza in moto poi è fuggito

Nicola D’Onghia, il parroco di 54 anni indagato per omicidio stradale aggravato dalla fuga e dall’omissione di soccorso. Il prete è accusato di aver ucciso Fabiana Chiarappa, morta dopo essere stata investita lo scorso 2 aprile mentre viaggiava in sella alla sua moto sulla provinciale 172, tra Turi e Putignano, in Puglia. Secondo quanto emerge dalle indagini, la 32enne ha perso l’equilibrio ed è caduta dalla moto dopo essere stata colpita da un’auto: 20 secondi, già a terra, è stata travolta dalla Fiat Bravo guidata da don Nicola D’Onghia. Il quale fino a 11 secondi prima dell’impatto stava utilizzando il cellulare. A quanto emerso dall’autopsia, Chiarappa sarebbe morta perché colpita alla testa dall’auto, e trascinata sull’asfalto per alcuni metri. 🔗 Sono scattati gli arresti domiciliari per don, il parroco di 54 anni indagato per omicidio stradale aggravato dalla fuga e dall’omissione di soccorso. Il prete è accusato di aver ucciso Fabiana Chiarappa, morta dopo essere stata investita lo scorso 2 aprile mentre viaggiava in sella alla suasulla provinciale 172, tra Turi e Putignano, in Puglia. Secondo quanto emerge dalle indagini, la 32enne ha perso l’equilibrio ed è caduta dalladopo essere stata colpita da un’auto: 20 secondi, già a terra, è stata travolta dalla Fiat Bravo guidata da don. Il quale fino a 11 secondi prima dell’impatto stava utilizzando il cellulare. A quanto emerso dall’autopsia, Chiarappa sarebbe morta perché colpita alla testa dall’auto, e trascinata sull’asfalto per alcuni metri. 🔗 Open.online

Se ne parla anche su altri siti

“Ho sentito un rumore, come se avessi colpito una pietra”: arrestato a Bari don Nicola, il prete indagato per la morte di Fabiana Chiarappa. Tracce di sangue sulla sua auto - È stato arrestato oggi, 29 aprile, con l’accusa di omicidio stradale aggravato da fuga e omissione di soccorso don Nicola d’Onghia, il prete indagato per la morte della 32enne Fabiana Chiarappa avvenuta la sera dello scorso 2 aprile. Il prete, sacerdote di Turi (Bari), si trova ora ai domiciliari e nei suoi confronti il gip del Tribunale di Bari ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare su richiesta della Procura della Repubblica. 🔗ilfattoquotidiano.it

Bari – Parroco arrestato per omicidio stradale: ai domiciliari don Nicola D’Onghia - Il sacerdote è accusato di omicidio stradale aggravato dalla fuga e omissione di soccorso: avrebbe investito la 32enne Fabiana Chiarappa senza fermarsi a prestare aiuto. Bari, 29 aprile 2025 – È stato arrestato e posto ai domiciliari don Nicola D’Onghia, 54 anni, parroco di Turi (Bari), indagato per omicidio stradale aggravato dalla fuga e per omissione di soccorso in relazione al tragico incidente in cui ha perso la vita Fabiana Chiarappa, 32 anni, avvenuto lo scorso 2 aprile. 🔗puntomagazine.it

Arrestato don Nicola D'Onghia per omicidio stradale e omissione di soccorso - È stato arrestato e posto ai domiciliari don Nicola D'Onghia, il parroco 54enne indagato per omicidio stradale aggravato dalla fuga e omissione di soccorso, in relazione all'incidente in cui lo scorso 2 aprile è morta la 32enne Fabiana Chiarappa. La donna viaggiava in sella alla sua moto sulla provinciale 172, tra Turi e Putignano, quando avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finita fuori strada, colpendo un muretto a secco. 🔗quotidiano.net

Su questo argomento da altre fonti

Bari, arrestato don Nicola D’Onghia: era al cellulare mentre investiva Fabiana Chiarappa e scappava; Bari, arrestato don Nicola D'Onghia: investì Fabiana Chiarappa e fuggì. Il gip: «Il sacerdote guidava parlando al telefono»; Incidente a Turi, ai domiciliari don Nicola D'Onghia: «Ha travolto Fabiana Chiarappa ed è scappato». Il prete era al cellulare; “Ho sentito un rumore, come se avessi colpito una pietra”: arrestato a Bari don Nicola, il prete…. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Bari, omicidio stradale: arrestato prete - Arresti domiciliari per don Nicola D'Onghia, il parroco indagato per omicidio stradale, aggravato dalla fuga e omissione di soccorso, per la morte della 32enne Fabiana Chiarappa, investita dopo essere ... 🔗rainews.it

Bari, arrestato Don Nicola D’Onghia: «Era al telefono quando ha travolto la ragazza in moto, poi è fuggito» - Gl inquirenti non credono alla versione del parroco di Turi, che sosteneva di non essersi accorto di aver investito Fabiana Chiarappa L'articolo Bari, arrestato Don Nicola D’Onghia: «Era al telefono q ... 🔗msn.com

Bari, giovane morta in incidente stradale: arrestato un prete - Il prete, posto ai domiciliari, è indagato per omicidio stradale aggravato da fuga e omissione di soccorso. La tragedia a Turi, in provincia il Bari ... 🔗msn.com