Bardella si candiderà nel 2027 se Le Pen non potrà

Bardella, presidente del Rassemblement National francese, si candiderà nel 2027 se Marine Le Pen non potrà a causa dell'esclusione dalle cariche pubbliche per cinque anni. Bardella si candiderà nel 2027? Jordan Bardella intende essere il candidato del partito di estrema destra francese Rassemblement National alle presidenziali del 2027 se alla leader del partito Marine . 🔗 Periodicodaily.com

Le Pen, Bardella e la fantapolitica - A un italiano poco consapevole può sembrare curioso che l’art. 84 della Costituzione preveda che qualunque cittadino che goda dei diritti civili e politici possa essere eletto Presidente della Repubblica, ma solo se ha compiuto i cinquant’anni di età, mentre in Francia basta averne diciotto, come, per dire, in Croazia. È vero che siamo un Paese di anziani, per non dire di vecchi. Ma quando la Costituzione fu promulgata, il 27 dicembre 1947, non lo eravamo e l’aspettativa media di vita era, per gli uomini, intorno ai 63 anni, e oggi ha raggiunto, per fortuna, gli 83,4 anni. 🔗thesocialpost.it

Jordan Bardella e la maledizione dei delfini in casa Le Pen - Questa è una storia familiare, prima ancora che politica. Una storia di delfini ingrati ma anche di delfini illusi, umiliati e ripudiati. Di radici rinnegate ma impossibili da recidere del tutto. Di cognomi che diventano marchi. Potrebbe essere la storia di Forza Italia e del Silvio Berlusconi padre e padrone che come Crono dava alla luce e divorava i suoi possibili successori. Ma invece è la storia di un’altra casata. 🔗lettera43.it

Francia: Bardella su condanna Le Pen, la democrazia è stata giustiziata - Milano, 31 mar. (LaPresse) – “Oggi non è solo Marine Le Pen a essere ingiustamente condannata: è la democrazia francese a essere giustiziata”. Così il leader del Rassemblement national Jordan Bardella ha commentato in un post sul social X la condanna di Le Pen per appropriazione indebita di fondi pubblici. 🔗lapresse.it

