Barcellona Yamal | L’Inter darà il massimo sarà durissima Mi piace Lautaro sul paragone con Messi…

Barcellona-Inter non poteva non esserci il talento di casa: Lamine Yamal. Stagione a dir poco pazzesca quella dell'esterno destro spagnolo, che a soli 18 anni ha già fatto innamorare una città intera e una nazione.Le parole di YamalLa prima cosa che è emersa dalla conferenza stampa è la maturità nonostante la giovanissima età, una maturità che lo ha portato a capire nonostante il già enorme successo come ci siano cose più importanti del calcio: "Pensano che sia arrogante? Non posso dire niente, mi piacerebbe che dicessero di me che sono un buon giocatore e una persona rispettosa, quello che mi hanno insegnato i miei genitori".Per Yamal quella con L'Inter sarà sicuramente una partita speciale. Non solo sarà la sua prima semifinale di Champions in carriera, ma sarà anche la sua 100^ presenza in maglia blaugrana: "Credo che sia una gran cosa raggiungere questo traguardo in un club grande come il Barcellona.

Yamal avvisa l’Inter e le altre rivali: «Il Barcellona è favorito per vincere la Champions! Siamo una squadra diversa…» - di RedazioneYamal avvisa l’Inter e le altre rivali: «Il Barcellona è favorito per vincere la Champions! Siamo una squadra diversa…» Le parole dell’esterno blaugrana In una lunga intervista rilasciata a Sport, Lamine Yamal, attaccante del Barcellona si è soffermato anche sulla Champions League, esprimendo grande ambizione e obiettivi importanti per il futuro del club blaugrana. L’Inter e le altre squadre sono avvisati, anche se prima di pensare in grande, la squadra di Inzaghi dovrà sicuramente superare l’avversario ostico, ossia il match dei quarti contro il Bayern Monaco. 🔗internews24.com

Barcellona Inter, entusiasmo alle stelle per Yamal: contro i nerazzurri timbrerà le cento presenze in maglia blaugrana - di RedazioneBarcellona Inter, dopo la vittoria in Coppa del Re l’entusiasmo è alle stelle: Lamine Yamal vuole festeggiare in grande stile le 100 presenze contro i nerazzurri Il Barcellona si conferma implacabile nei confronti del Real Madrid, trionfando 3-2 nella finale di Copa del Rey e mantenendo vivo l’obiettivo del triplete. Adesso, però, l’attenzione si concentra sulla semifinale di Champions League contro l’Inter, in programma mercoledì, una sfida decisamente impegnativa, aggravata dalle assenze di Lewandowski e Balde. 🔗internews24.com

Barcellona, Lamine Yamal lancia la sfida all’Inter: contro i nerazzurri la centesima in blaugrana - Barcellona, dopo la vittoria in Coppa del Re l’entusiasmo è alle stelle: Lamine Yamal vuole festeggiare in grande stile le 100 presenze Il Barcellona si conferma spietato contro il Real Madrid, vincendo 3-2 la finale di Copa del Rey e mantenendo vivo il sogno triplete. Ora però tutta l’attenzione si sposta sulla semifinale di Champions […] 🔗calcionews24.com

